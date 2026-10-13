झारखंड के कोषागारों में संगठित रूप से पोर्टल में छेड़छाड़ कर हुई अवैध वेतन की निकासी, 7 जिलों में 18 पर चार्जशीट

दिलीप कुमार, रांची। झारखंड के जिलों के कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने 18 आरोपितों के विरुद्ध सात जिलों में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीआईडी ने चार्जशीट में उल्लेख किया है कि सभी जिलों में अवैध वेतन निकासी का पैटर्न लगभग एक समान है।

इनमें बोकारो के एसपी कार्यालय से जुड़े चार सिपाही-पदाधिकारी, हजारीबाग में एसपी कार्यालय से जुड़े छह सिपाही व उनके रिश्तेदार तथा सहयोगी, चाईबासा में एसपी कार्यालय के लेखा शाखा से जुड़े चार सिपाही, खूंटी के एसआईआरबी-2 के लेखा शाखा का एक सिपाही व फरार एक सहयोगी, रांची व रामगढ़ में पशुपालन विभाग के लेखा शाखा से संबद्ध एक कर्मी व देवघर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक कर्मी शामिल है।