झारखंड में उद्योगों और आवासीय प्रोजेक्ट्स की अब होगी ग्रीन ऑडिट, गलत रिपोर्ट दी तो लगेगा जुर्माना

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में चल रहे और स्थापित होने वाले छोटे उद्योग, आवासीय परियोजना और मार्केटिंग कॉम्पलेक्स द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए दी गई रिपोर्ट की ग्रीन ऑडिट की जाएगी।

हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के कई शहरों में ऐसी गड़बड़ियां पकड़ीं हैं जिनमें पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हुआ है।

अब परियोजना प्रारंभ होने के साथ ही पर्यावरण मानकों के लिए किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन समिट करने का प्रविधान किया जा रहा है।

इसके अलावा प्रदूषण जांचने वाली संस्था के प्रतिनिधि स्थल निरीक्षण करेंगे और आनलाइन रिपोर्ट से इसका मिलान करेंगे। मार्केटिंग परियोजनाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लगाए गए उपकरणों की सेंसर युक्त मानिटरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। राज्य स्तर पर अब प्रतिमाह इसकी समीक्षा की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।