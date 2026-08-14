अक्टूबर में होगी झारखंड स्टेट बाक्सिंग चैंपियनशिप, आगामी नेशनल के लिए यहीं से होगा खिलाड़ियों का चयन

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में बाक्सिंग को और मजबूत करने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित एसोसिएशन कार्यालय में अध्यक्ष अरुणा मिश्रा की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में आगामी झारखंड स्टेट बाक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के आयोजन और राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक 2026 को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बाक्सिंग हॉल, खेलगांव, रांची में झारखंड स्टेट बाक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विशेष बात यह है कि आगामी नेशनल बाक्सिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के खिलाड़ियों का चयन इसी स्टेट चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बैठक में प्रतियोगिता को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। संतोष अग्रवाल को आर्गेनाइजिंग कमेटी का सचिव बनाया गया है। प्रतियोगिता के संचालन एवं विभिन्न जिलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए समन्वय समिति में जगरनाथ त्रिया, रामदास दयानंद को जिम्मेदारी दी गई है।



रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नितेंद्र बासु और सचिन को सौंपी गई है। वहीं तकनीकी समिति में तरुणा मिश्रा और ईश्वर राव को तकनीकी हेड बनाया गया है। प्रतियोगिता के प्रचार-प्रसार और मीडिया समन्वय की जिम्मेदारी प्रकाश कुमार मंडल एवं कुणाल शर्मा को दी गई है।

वहीं प्रायोजन एवं सहयोग जुटाने के लिए अरुणा मिश्रा, अधिवक्ता राजेश शुक्ला और किशोर मंत्री को स्पांसरशिप प्रभारी बनाया गया है। रिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ईश्वर राव और सचिन कुमार पांडे को सौंपी गई है। वित्तीय व्यवस्था के लिए दीपक कुमार, फाइनेंस कमिटी में रहेंगे।

खबरें और भी







बैठक में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। धनबाद से कुणाल शर्मा , चाईबासा से जगरनाथ त्रिया, जामताड़ा से रामदास दयानंद उपस्थित रहे। रांची से महासचिव प्रकाश कुमार मंडल,सचिन कुमार ,सचिन पाण्डेय, जमशेदपुर से तरुणा मिश्रा ने बैठक में भाग लिया।