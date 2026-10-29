झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगी करियर व रोजगार की ट्रेनिंग, JEPC और IPE में करार

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों को रोजगार और करियर की भी जानकारी मिलेगी। इसे लेकर बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और संस्था आइपीई ग्लोबल लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया इस एमओयू का उद्देश्य कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है।