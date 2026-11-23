रांची एसएसपी राकेश रंजन, आईजी नरेंद्र सिंह समेत 13 को वीरता पदक, झारखंड स्थापना दिवस पर 43 पुलिस अफसरों को सम्मान
झारखंड स्थापना दिवस समारोह में 43 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 13 को वीरता पदक और 30 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा, जिसमें एसएसपी राकेश रंजन और आईजी नरेंद्र कुमार सिंह भी शामिल हैं।
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43 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा सम्मान।
13 को वीरता, 30 को सराहनीय सेवा पदक।
रांची के खेलगांव में होगा मुख्य समारोह।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह-2026 और वर्तमान सरकार की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेलगांव में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा।
इस समारोह में राज्य के 43 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य और अदम्य साहस के लिए पदक से अलंकृत किया जाएगा। इसमें 13 पुलिस अधिकारियों व जवानों को वीरता पदक तथा 30 पदाधिकारियों व कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा।
इन्हें मिलेगा वीरता पदक
|क्र.सं.
|नाम
|पदनाम
|तत्कालीन पदस्थापन / जिला
|वर्तमान पदस्थापन / जिला
|1
|राजीव कुमार भगत
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|लातेहार
|बोकारो जिला
|2
|दिव्य प्रकाश
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|लातेहार
|हजारीबाग जिला
|3
|सनोज कुमार चौधरी
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|चतरा
|पुलिस निरीक्षक, रांची जिला
|4
|प्रकाश कुमार यादव (आरक्षी 621)
|आरक्षी
|चतरा जिला
|चतरा जिला
|5
|सुभाष चन्द्र लकड़ा
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|रांची
|पलामू जिला
|6
|नीरज कुमार
|डीएसपी
|डीएसपी एटीएस, रांची
|डीएसपी हटिया, रांची
|7
|सोनू कुमार साहू
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|रामगढ़
|गिरिडीह जिला
|8
|नरेन्द्र कुमार सिंह
|डीआईजी / आईजी
|डीआईजी उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग
|आईजी अभियान, झारखंड, रांची
|9
|राकेश रंजन
|एसपी / एसएसपी
|एसपी चतरा
|एसएसपी रांची
|10
|प्रकाश सोय
|डीएसपी
|डीएसपी कोतवाली, रांची
|डीएसपी विधि व्यवस्था, धनबाद
|11
|शंकर प्रसाद कुशवाहा
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|गढ़वा
|जमशेदपुर जिला
|12
|राजबल्लभ कुमार
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|गढ़वा
|हजारीबाग जिला
|13
|शिवलाल गुप्ता
|पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक)
|गढ़वा
|रामगढ़ जिला
इन्हें प्रदान किया जाएगा सराहनीय सेवा पदक
सराहनीय सेवा पदक पाने वाले सभी 30 पदाधिकारियों और कर्मियों को चयनित किया गया है। इसमें छह आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।
|क्र.सं.
|नाम
|पदनाम / संवर्ग
|संबंधित पदस्थापन / जिला / इकाई
|1
|असीम विक्रांत मिंज
|आईपीएस (आइजी, सअप)
|अपराध अनुसंधान विभाग (CID), झारखंड, रांची
|2
|अनीश गुप्ता
|आईपीएस (तत्कालीन डीआइजी)
|तत्कालीन डीआइजी दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, रांची (वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर)
|3
|राज कुमार मेहता
|आईपीएस (तत्कालीन वरीय डीएसपी)
|तत्कालीन वरीय डीएसपी जैप-07, हजारीबाग (वर्तमान एसपी एटीएस, रांची)
|4
|दीपक कुमार शर्मा
|आईपीएस (तत्कालीन वरीय डीएसपी)
|तत्कालीन वरीय डीएसपी विशेष शाखा (वर्तमान एसपी अभियान नक्सल, पुलिस मुख्यालय, रांची)
|5
|मुकेश कुमार
|आईपीएस (तत्कालीन वरीय डीएसपी)
|तत्कालीन वरीय डीएसपी मुख्यालय, बोकारो (वर्तमान एसपी, गोड्डा)
|6
|दीपक कुमार पाण्डेय
|आईपीएस (तत्कालीन वरीय डीएसपी)
|तत्कालीन वरीय डीएसपी अभियान, लोहरदगा (वर्तमान एआईजी-सह-डीजीपी के विशेष सहायक, रांची)
|7
|मो. अरशद खां
|प्राअनि (आशुलिपिक)
|रांची जिला
|8
|सुदामा सिंह
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|9
|सुखराम उरांव
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|10
|मुकुन्द बानरा
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|11
|अन्सलेम फ्रांसिस सोय
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|12
|बिहारी मरांडी
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|13
|ईश्वरी सिंह
|पुअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|14
|बंधना उरांव
|सअनि
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|15
|सुबोध कुमार
|सअनि
|पलामू जिला
|16
|विनय कुमार पांडेय
|सअनि
|गढ़वा जिला
|17
|इसहाक डोडराय
|हवलदार
|गढ़वा जिला
|18
|प्रशांत कुमार महतो (हवलदार 40)
|हवलदार
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|19
|रामाशंकर कुमार (हवलदार 127)
|हवलदार
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|20
|अमित गुरुंग (हवलदार 240)
|हवलदार
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|21
|एमानुएल टुडू (हवलदार 362)
|हवलदार
|झारखंड जगुआर (एसटीएफ), रांची
|22
|जारका कोरवा
|हवलदार
|सिमडेगा
|23
|धर्मेन्द्र कुमार
|हवलदार
|गुमला
|24
|दुर्गा उरांव (आरक्षी 230)
|आरक्षी
|खूंटी
|25
|कुंवर मुंडा (आरक्षी 212)
|आरक्षी
|खूंटी
|26
|अजय कुमार सिंह (आरक्षी 649)
|आरक्षी
|बोकारो
|27
|भूषण शर्मा (हवलदार 132)
|हवलदार
|चतरा
|28
|अंजुला कुजूर
|म. हवलदार
|जैप-10, होटवार, रांची
|29
|अनुपा कुमारी (म.आरक्षी 402)
|म. आरक्षी
|जैप-10, होटवार, रांची
|30
|सूर्य बहादुर धर्ती (आरक्षी 1298)
|आरक्षी
|जैप-01, रांची