झारखंड में पुलिस का बड़ा आंदोलन, विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए राज्यभर में उपवास और अवकाश

राज्य ब्यूरो, रांची। धनबाद के बरवाअड्डा थानेदार रवि कुमार से कथित दुर्व्यवहार मामले में डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसोसिएशन ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के आंदोलन को सिपाहियों-हवलदारों के एसोसिएशन झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन व डीएसपी संवर्ग के एसोसिएशन झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने भी नैतिक समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि झारखंड पुलिस में सिपाही, हवलदार से लेकर डीएसपी संवर्ग तक करीब 80 हजार बल ने आंदोलन को समर्थन दिया है।

एसोसिएशन ने माेर्चा खोलते हुए विधायक की गिरफ्तारी सहित अपनी नौ सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अपने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी है और बताया है कि आंदोलन के दौरान आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा की जिम्मेदारी सरकार, प्राधिकार की होगी।

एसोसिएशन के अनुसार आंदोलन के पहले चरण में आठ सितंबर से 11 सितंबर तक कुल चार दिनों तक पूरे झारखंड के कनीय पुलिस पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण में 19 सितंबर को सभी पुलिस केंद्र, थाना, ओपी में चूल्हा-चौकी, मेस बंद रहेगा और सभी एक दिवसीय सामूहिक उपवास पर जाएंगे।

आंदोलन के तीसरे चरण में 24 सितंबर को एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके तहत सभी जिला शाखा, इकाई अपने-अपने एसपी, कमांडेंट के कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। महासंघ के पदाधिकारी डीजीपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे और समापन के बाद ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन के चौथे चरण में पांच अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक छह दिनों तक झारखंड के पुलिसकर्मी अवकाश पर चले जाएंगे। ये हैं एसोसिएशन की नौ सूत्री लंबित मांगें आरोपित डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के माध्यम से किए गए असंवैधानिक कृत्य के नियमानुसार जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। पुलिसकर्मियों का सम्मानित वर्दी भत्ता में बढ़ोत्तरी हो। पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता में बढ़ोत्तरी हो। सातवें वेतनमान के अनुरूप पुलिसकर्मियों के विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण (दुरुह भत्ता, परिवहन भत्ता, धुलाई भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, आरमोरर भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, मंडल भत्ता आदि) हो। केंद्रीय पुलिस के अनुरूप झारखंड राज्य के पुलिसकर्मियों के दो बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षण भत्ता। भारतीय पुलिस सेवा के अनुरूप झारखंड राज्य के पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य भत्ता मिले। दस वर्ष से अधिक अवधि से एक ही जिला, इकाई विशेषकर माओवाद प्रभावित जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, लातेहार, गढ़वा, पलामू आदि जिला में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण करें। झारखंड राज्य में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मियों का ससमय निर्धारित तिथि को पदोन्नति हो। पुलिस के साथ अमार्यादित व अभद्र व्यवहार एवं पुलिस के विधि व्यवस्था बनाने में हस्तक्षेप करनेवाले जन प्रतिनिधियों पर अनैतिक हस्तक्षेप रोकने व कार्रवाई का प्रविधान हो। क्या है पूरा मामला एसोसिएशन के अनुसार 21 अगस्त को विधायक जयराम महतो व उनके समर्थकों ने बरवाअड्डा थाने के थानेदार रवि कुमार के साथ फोन पर गाली-गलौज की, थाना पहुंचकर हाजत से आरोपित को छुड़ाने का प्रयास किया, थानेदार के कक्ष में भी उनसे दुर्व्यवहार किया।

इस मामले में 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाना में 22 अगस्त को कांड संख्या 146/2026 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसोसिएशन ने 26 अगस्त को धनबाद एसएसपी से पांच दिनों में विधायक की गिरफ्तारी की मांग की थी। 29 अगस्त को पत्र लिखकर 24 घंटे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। एसोसिएशन ने मांगें नहीं मानने पर ही आंदोलन की घोषणा की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना के बाद झारखंड पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मियों व पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है।