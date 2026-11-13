JSSC ने जारी किया पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, पुरुष नर्स का परिणाम पेंडिंग

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयाेग ने शुक्रवार को राज्य की काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया।

इसमें पुरुष नर्स (एएनएम) के 26 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम लंबित रखा गया है। आयोग के अनुसार, इस पद के लिए अनुमान्य प्रशिक्षण योग्यता में अस्पष्टता के कारण अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। इस संबंध में विभागीय मंतव्य के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परिणाम जारी किया जाएगा।