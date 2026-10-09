सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण की अनदेखी, पारा शिक्षकों ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से जारी सहायक आचार्य नियुक्ति (पारा शिक्षकों के लिए) के विज्ञापन के कुछ प्रविधानों को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राम प्रकाश यादव सहित 35 कार्यरत पारा शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में आरक्षण रोस्टर, अनारक्षित पदों पर चयन और न्यूनतम अंकों से संबंधित शर्तों पर सवाल उठाए गए हैं। पारा शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता तान्या सिंह द्वारा दाखिल याचिका के अनुसार, कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1,909 पदों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (सामाजिक विज्ञान) के 660 नियमित पदों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 के लिए शून्य रिक्तियां दर्शाई गई हैं।