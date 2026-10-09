बोकारो में SAIL और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की याचिका निष्पादित, हाई कोर्ट ने कहा- कार्रवाई जारी

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) टाउनशिप और बोकारो शहर के विभिन्न इलाकों में सेल तथा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्णय सुनाया है।

खंडपीठ ने कहा कि उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में बेदखली के आदेश भी पारित किए गए हैं। ऐसे में अधिकारियों की पूरी निष्क्रियता का मामला नहीं माना जा सकता।

इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्रिय करना है। वर्तमान मामले में अधिकारियों ने अतिक्रमण और आवंटित आवासों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की स्थिति से इन्कार नहीं किया है, बल्कि कार्रवाई शुरू करने और उसे जारी रखने की बात कही है।