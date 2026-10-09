झारखंड में एसीबी का एक माह में छह ट्रैप, जमीन कारोबार में 10 गिरफ्तार; अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में जमीन संबंधित मामलों ने भ्रष्टाचार चरम पर है। जांच एजेंसियों के पास अंचल कार्यालयों से संबंधित शिकायतें लगातार पहुंच रहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली झारखंड सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की लगातार कार्रवाई के बावजूद अंचल की कार्यशैली में सुधार होता नहीं दिख रहा है।

अभी एक महीने का आंकड़ा देखें तो इस एक महीने में एसीबी ने 15 सितंबर से अब तक छह ट्रैप केस में दस आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसीबी के एक महीने में छह ट्रैप केस में सर्वाधिक पांच मामले एसीबी हजारीबाग से जुड़े हैं।

सिर्फ एक ही केस एसीबी रांची का है, जिसमें एसीबी ने हाई कोर्ट के आदेश पर नामकुम अंचल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हजारीबाग में भी वन भूमि घोटाला मामले में अंचलाधिकारी, अंचल कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के बाद जमीन के विक्रेताओं की गिरफ्तारी भी की है। इसके अलावा एसीबी ने चतरा के सदर अंचल व एसडीएम कार्यालय से भी भ्रष्टाचार के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। श्