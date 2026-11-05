कैदियों के लिए रांची समेत चार जिलों में ओपन बैरक तैयार, सरकार बना रही SOP; झारखंड HC में अगली सुनवाई 21 जनवरी को

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के ओपन जेलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी निगरानी से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि रांची, हजारीबाग, दुमका और जमशेदपुर सेंट्रल जेल में ओपन बैरक का निर्माण कर दिया गया है।

इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि इन ओपन बैरकों के सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं को देखने के लिए झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (JHALSA) के सहयोग से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है सुनवाई गौरतलब है कि देश की अदालतों में कैदियों की स्थिति सुधारने और ओपन जेलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के अनुपालन में झारखंड हाई कोर्ट इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।