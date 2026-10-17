झारखंड के नर्सिंग कॉलेजों में बंपर सीटें खाली: ANM, GNM और BSc नर्सिंग के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग शुरू

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में एएनएम, जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं।

नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा तीन राउंड की काउंसिलिंग आयोजित किए जाने के बाद भी सीटें रिक्त रह गई हैं।

एक-दो संस्थान ही ऐसे हैं, जिनमें शत-प्रतिशत सीटें भरी हैं। बाकी संस्थानों में कुछ न कुछ सीटें रिक्त रह गईं हैं। कई निजी संस्थानों में तो 30-30 संख्या में सीटें नहीं भर सकी हैं।

पर्षद ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर अब इन सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पर्षद ने शनिवार को संस्थानों में रिक्त रह गई उन सीटों का ब्योरा प्रकाशित कर दिया, जिनके विरुद्ध स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।

पर्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से 18 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्पों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अधिक से अधिक विकल्प भरने का सुझाव

अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक विकल्प भरने का सुझाव दिया गया है। पर्षद द्वारा 22 अक्टूबर को औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित संस्थानों में 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा।