झारखंड में सामान्य मानसून से किसानों की हरी हुईं उम्मीदें, भरपूर बारिश से धान की खेती को संजीवनी

राज्य ब्यूरो, रांची। अलनीनो की वजह से कम वर्षा होने के अनुमान के विपरीत हाल के दिनों में अच्छी वर्षा हुई है। इसकी वजह से धान की खेती में तेजी आई है।

अब तक 83.43 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। जबकि पूरे खरीफ की फसल आच्छादन 76.11 प्रतिशत हुआ है। जिसमें धान के अलावा मक्का, दलहन और तिलहन की खेती भी शामिल है।

इस सप्ताह हुए वर्षा का लाभ उठाते हुए किसानों धान की रोपाई तेजी की है, जो एक सप्ताह में आठ प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि, अभी राज्य के आधे जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट की वजह से यह उम्मीद जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक पूरे राज्य में सामान्य औसत तक वर्षा हो पाएगी, जिसका फायदा खरीफ सीजन की फसलों को मिलेगा।

पूर्व में मौसम विभाग की ओर से अलनीनो की वजह से राज्य में औसतन 35 प्रतिशत कम वर्षा होने का अनुमान लगाया था। लेकिन मौसम विभाग की माने तो पूरे राज्य में औसतन दस प्रतिशत वर्षा की कमी है। इसे सामान्य वर्षा कहा जा सकता है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 19 प्रतिशत से लेकर माइन 19 प्रतिशत तक की वर्षा को सामान्य माना जाता है।

11 जिलों में सामान्य वर्षा, चार जिलों में कम हुई बारिश जुलाई के बाद अगस्त माह में राज्य में वर्षा में तेजी आयी है। जिसकी वजह से राज्य के 11 जिलों में सामान्य वर्षा हुआ है। लेकिन अभी पाकुड़ जिले में 53 प्रतिशत, देवघर में 48 प्रतिशत, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम में 44 प्रतिशत

कम वर्षा दर्ज की गई है।