राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने एमएमडीआर संशोधन पर पार्टी का पक्ष रखते हुए केंद्र पर झारखंड से भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा कि ओडिशा को अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। राजकीय संकल्प के पक्ष में बोलते हुए अनूप सिंह ने कहा कि केंद्र ने वर्ष 2014 के बाद खनन का अधिकार निजी कंपनियों को दे दिया है।

आरोप लगाया कि भाजपा जाति, पार्टी और माटी के नाम पर राज्य को भटकाने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार चाहती है कि हेमंत सोरेन आइएनडीआइए गठबंधन छोड़कर उनके साथ चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडाणी, अंबानी और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे औद्योगिक समूहों के हित में काम कर रही है।

राधाकृष्ण किशोर ने संभाला मोर्चा, हर मुद्दे पर दिया जवाब कांग्रेस की ओर से राधाकृष्ण किशोर ने सरकार के समर्थन में पूरे दिन मोर्चा संभाले रखा। हर मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा और राज्य सरकार पर लगे आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। किशोर ने भाजपा और केंद्र सरकार पर झारखंड के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर झारखंड को राजस्व उगाही में अड़चनें डाल रही हैं। उन्होंने खासकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आराेपों पर सरकार का पक्ष रखा।