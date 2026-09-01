खनन राजस्व में चतरा-हजारीबाग शीर्ष पर, जुलाई तक 30 प्रतिशत से अधिक की वसूली; नए कानून के बाद क्या?

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जुलाई 2026 तक के राजस्व संग्रह का जिलावार ब्यौरा जारी किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई 2025 तक की वसूली (5,137.37 करोड़ रुपये) से काफी अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 27,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से जुलाई तक 8,277.48 करोड़ रुपये की वसूली की है, जो कुल लक्ष्य का 30.66% है। चतरा और हजारीबाग ने मारी बाजी, कुछ जिले बेहद पिछड़े राजस्व वसूली के मामले को देखें तो चतरा और हजारीबाग का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। चतरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य का 42.27% (771.16 करोड़ रुपये) वसूली की है, जबकि हजारीबाग ने 40.30% (1,088.47 करोड़ रुपये) वसूली की है।

इसके अलावा लोहरदगा (35.87%), लातेहार (35.43%), पाकुड़ (34.51%) और रामगढ़ (33.74%) ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, कई जिलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। गढ़वा ने मात्र 4.96% (4.98 करोड़ रुपये), खूंटी ने 5.18% (4.27 करोड़ रुपये), कोडरमा ने 6.54% (4.95 करोड़ रुपये) और सिमडेगा ने 6.72% (3.41 करोड़ रुपये) वसूली की है।

ये आंकड़े इन जिलों में राजस्व संग्रहण में गंभीर चुनौतियों को इंगित करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, कोडरमा, गढ़वा, सिमडेगा, दुमका और साहेबगंज जैसे जिलों में सेस की वसूली बहुत कम या लगभग शून्य रही है, जिसका कारण पत्थर की खानों की लीज की समय पर नवीनीकरण ना होना बताया जा रहा है।

नए खनिज अधिनियम से राजस्व पर खतरे के बादल इन आंकड़ों के बीच, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 2026 में किए गए संशोधन ने झारखंड के लिए चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार को आशंका है कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन के कारण उसे लगभग 14,000 करोड़ रुपये तक का वार्षिक राजस्व नुकसान उठाना पड़ सकता है।