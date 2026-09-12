झारखंड में बिना ट्रांजिट परमिट खनिजों के परिवहन पर रोक, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को लेना होगा ISTP Pass

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में राज्य सरकार बिना ट्रांजिट परमिट के खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मंशा से आगे बढ़ गई है।

अब झारखंड के रास्ते खनिज पदार्थों की परिवहन करने वाले वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को इसके लिए शुल्क चुकाना होगा।

बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से बालू, गिट्टी, बोल्डर और पत्थर जैसे लघु खनिज लेकर झारखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) पूरी तरह से अनिवार्य होने जा रहा है।

जल्द ही इस नए नियम को लागू किया जाएगा। शुक्रवार को खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार का मकसद अवैध खनन और बिना टैक्स चुकाए खनिज सामग्री के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाना है।

आईएसटीपी पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन जरूरी खनिज लदे वाहनों को झारखंड की सीमा में प्रवेश करने से पहले आइएसटीपी पोर्टल के जरिए आनलाइन ट्रांजिट पास लेना होगा। वाहन स्वामियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा।