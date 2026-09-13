लॉन बॉल में झारखंड का 'गैंग्स ऑफ गोल्ड'! 8 में से 5 भारतीय धुरंधर झारखंड से, हॉन्गकॉन्ग से न्यूजीलैंड तक मचेगा गदर

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित भारतीय टीम के आठ खिलाड़ियों में पांच खिलाड़ी झारखंड के हैं। यह राज्य के लिए गर्व की बात है।

झारखंड लॉन बॉल संघ की अध्यक्ष शीतल झा ने कहा कि खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने पर संघ का विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और संघ उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा।

झारखंड ओलंपिक कार्यालय, मोहराबादी में आयोजित प्रेस वार्ता में खिलाड़ियों ने शीतल झा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों का भी स्वागत किया और कहा कि संघ खिलाड़ियों की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर पूरी तत्परता से काम करेगा।

2030 कॉमनवेल्थ की तैयारी इसी वर्ष से संघ के महासचिव मधुकांत पाठक ने कहा कि वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी इसी वर्ष से शुरू की जाएगी। उन्होंने झारखंड सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) खोलने की मांग दोहराई।

कहा कि यदि राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिले तो झारखंड से और अधिक प्रतिभाएं सामने आएंगी। उन्होंने कहा, 'सरकार लॉन बॉल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, हम वादा करते हैं कि सारे पदक झारखंड की झोली में डालेंगे।'

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ी बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आगामी तीन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें वर्ल्ड बॉल्स जूनियर इंडोर चैंपियनशिप हांगकांग में 30 नवंबर से छह दिसंबर तक होगी। इसमें अंडर-25 वर्ग के एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एशियन चैंपियनशिप की अंडर-25 श्रेणी के स्वर्ण पदक विजेताओं को इसके लिए चुना गया है।हांगकांग क्लासिक चैंपियनशिप पांच से 16 नवंबर तक होगी। इसमें भारतीय महिला पेयर्स स्पर्धा में भाग लेंगी। वहीं न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 13 से 20 नवंबर तक होगी। हाल के प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया है।