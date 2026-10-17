JTET 2026: 1 नवंबर को 986 केंद्रों पर होगी परीक्षा, शिक्षकों की छुट्टियां रद करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 के सफल आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) एक नवंबर को राज्यभर के 986 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा कार्य में लगाए जाने वाले शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 31 अक्टूबर और एक नवंबर की आकस्मिक छुट्टियां व लंबे अवकाश रद करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उपायुक्तों को कार्यालय आदेश जारी करने को कहा गया है।