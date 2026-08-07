झारखंड में नौकरियों की बहार, JPSC और JSSC के माध्यम से होगी 23610 पदों पर बहाली

राज्य ब्यूराे, रांची। जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामलों के बीच राज्य सरकार ने दोनों आयोगों में होनेवाली नियुक्तियों की जानकारी दी है।

इसके तहत जेपीएससी से 1,645 तथा जेएसएससी से कुल 21,965 पदों पर नियुक्ति होनी है। गुरुवार को झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश की गई एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) में कार्मिक विभाग ने इसकी जानकारी दी है।

यह रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसमें कहा गया कि जेपीएससी के माध्यम से वर्ष 2020 से अबतक कुल 3,377 पदों पर नियुक्ति हुई है। वहीं, 798 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जबकि 847 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

इसी तरह, जेएसएससी के माध्यम से वर्ष 2019 से अबतक कुल 39,687 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही कुल 20,206 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं, 1,759 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। इधर, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, अब प्रवासी मजदूरों को आत्महत्या की स्थिति में पार्थिव शरीर पैतृक गांव तक लाने तथा उनके अंतिम संस्कार के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता आश्रितों को देगी।

अभी तक आश्रितों को यह लाभ सामान्य मृत्यु की स्थिति में ही मिलती थी। आत्महत्या मामले में भी यह लाभ देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जा रहा है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकार के आश्वासन पर की गई कार्रवाई के संबंध में यह जानकारी दी है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक चंद्रदेव महताे ने आत्महत्या मामले में आश्रितों को लाभ नहीं मिलने का मामला उठाया था, जिसपर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

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विभाग ने एटीआर में यह भी जानकारी दी है कि पांच राज्याें में प्रवासी सहायता केंद्र खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति योजना प्राधिकृत समिति की मिल चुकी है। इसपर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया है, जिसके बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह केंद्र दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरू तथा मुंबई में खोले जाएंगे। एटीआर में 80 आश्वासनों पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है।