झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का हल्ला बोल: 20 अगस्त को CM आवास घेराव का एलान, मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है।

आंदोलन के 22वें दिन छात्रों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।

VIDEO | Ranchi: JPSC-JSSC Reform Manch core committee member Ravindra Paswan says, "... We did not even publicise it much, yet students in the capital of Jharkhand made this Tiranga Yatra historic. Through you, I am announcing today that Chief Minister Hemant Soren ji should… pic.twitter.com/qoW4znZ2Sz — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव प्रेस वार्ता के दौरान छात्र नेताओं ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि 20 अगस्त को राज्यभर के हजारों अभ्यर्थी राजधानी रांची में जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है।

हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी की है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अब आंदोलन को भगत सिंह के विचारों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।