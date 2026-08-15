झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का हल्ला बोल: 20 अगस्त को CM आवास घेराव का एलान, मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा
झारखंड में JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव और कल सभी 24 जिलों में पुतला दहन का एलान किया है।
HighLights
JPSC-JSSC परीक्षा धांधली पर छात्रों का 22वें दिन भी आंदोलन।
कल झारखंड के सभी 24 जिलों में पुतला दहन होगा।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है।
आंदोलन के 22वें दिन छात्रों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।
VIDEO | Ranchi: JPSC-JSSC Reform Manch core committee member Ravindra Paswan says, "... We did not even publicise it much, yet students in the capital of Jharkhand made this Tiranga Yatra historic. Through you, I am announcing today that Chief Minister Hemant Soren ji should… pic.twitter.com/qoW4znZ2Sz— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026
20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव
प्रेस वार्ता के दौरान छात्र नेताओं ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि 20 अगस्त को राज्यभर के हजारों अभ्यर्थी राजधानी रांची में जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है।
हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी की है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अब आंदोलन को भगत सिंह के विचारों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
मंच के मुताबिक, आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक आक्रोशपूर्ण होगा। JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे इस आंदोलन में अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जुड़ने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ने की संभावना है।
कल 24 जिलों में फूंका जाएगा पुतला
आंदोलन की रणनीति की जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया कि कल राज्य के सभी 24 जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा।
राजधानी रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पर भी मुख्य प्रदर्शन होगा, जहां भारी संख्या में एकत्र होकर छात्र पुतला दहन करेंगे।
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
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