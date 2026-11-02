HRMS Portal Dispute: संपत्ति विवरणी जमा करने की सख्ती के खिलाफ उठे सवाल, वित्त मंत्री के दखल के बाद गरमाई सियासत

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति विवरणी जमा करने को लेकर मानव संपदा पोर्टल (एचआरएमएस) की समय-सीमा विवादों में घिरती जा रही है।

खासकर वरीय अधिकारियों के लिए दी जा रही छूट की सुविधा और इससे कनीय अधिकारियों को वंचित रखने को लेकर चल रही गतिविधियां नाराजगी का बड़ा कारण है।

बड़ी बात यह है कि जब कर्मी अपनी आंखों के सामने इस तरह का बर्ताव देखते हैं तो उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न होता है।

सवाल उठता है कि इसी पोर्टल अथवा इसी तरह के अन्य पोर्टल पर सीनियर अफसरों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं कनीय अधिकारियों की थोड़ी सी चूक के लिए उन्हें परेशान किया जाता है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति, वेतन निर्धारण, एमएसीपी, अवकाश, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कई प्रशासनिक आदेश आनलाइन जारी किए जा सकते हैं।

इसकी खास बात यह है कि जारी आदेश अपने आप कर्मचारी की ई-सर्विस बुक में दर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार उक्त कर्मी को कहीं किसी से आग्रह नहीं करना पड़ता है। हालांकि सभी कार्यों में इसका इस्तेमाल होता दिख नहीं रहा है।





अटक रहे प्रोन्नति के मामले राज्य में कार्मिक विभाग ने 27 मई 2025 को एक संकल्प जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 से वीसीआइएस (विजिलेंस क्लियरेंस इंफोर्मेशन सिस्टम) के जरिए पदाधिकारियों के लिए निगरानी स्वच्छता प्रमाण-पत्र आनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था, ताकि पदोन्नति सहित अन्य सेवा मामलों में अनावश्यक विलंब न हो। लेकिन अब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है।





अपार में भी बार-बार बढ़ी अवधि कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के (एनुअल परफोर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) के आनलाइन मूल्यांकन के संबंध में कई वर्षों के आदेश उपलब्ध हैं। 2021, 2022, 2023 और 2024 में भी इसे अपलोड करने तथा मूल्यांकन पूरा करने के लिए अवधि विस्तार किया गया। 2025 में भी 24 अप्रैल, 25 जून और 16 जुलाई को आनलाइन मूल्यांकन संबंधी आदेश जारी हुए। लेकिन, चालू वित्तीय वर्ष में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तिथि बढ़ाने के लिए विभाग तैयार नहीं है।



संपत्ति विवरणी में पहले भी बढ़ी है समय-सीमा वर्ष 2024 में भी संपत्ति विवरणी की समय-सीमा बढ़ाने के दो आदेश जारी हुए थे। 27 जून 2024 को अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक और 20 अगस्त 2024 को पांच सितंबर 2024 तक विवरणी दाखिल करने को लेकर निर्देश दिया गया था।