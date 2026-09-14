झारखंड में होमगार्ड्स का करोड़ों रुपये मानदेय बकाया, विभाग के चक्कर लगा रहे जवान

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में गृह रक्षकों (होम गार्ड) का लंबे समय से विभिन्न अवसरों का मानदेय भुगतान लंबित है। उनसे ड्यूटी ले ली गई, लेकिन उसके एवज में अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

बकाया राशि करोड़ों रुपये में है। गृह रक्षा वाहिनी से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को बकाया मानदेय भुगतान के लिए अनुशंसा भेजी गई है, लेकिन यह विभाग में लंबित है।

प्रभावित गृह रक्षकों ने इसकी जानकारी अपने वरीय पदाधिकारियों को भी दी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल सका है।

ताजा मामला फरवरी में संपन्न झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान ड्यूटी का है। इस ड्यूटी में सात हजार गृह रक्षकों से 20 फरवरी से 24 फरवरी तक यानी कुल पांच दिनों तक काम लिया गया था।

5 करोड़ 60 लाख बकाया

प्रत्येक गृह रक्षकों का प्रतिदिन करीब 1600 रुपये के हिसाब से पांच दिन का आठ हजार रुपये बनता है। इस तरह सात हजार गृह रक्षकों का विभाग पर 5 करोड़ 60 लाख रुपये का बकाया हो गया है।