सलीमा टेटे संग पहुंचीं भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार्स, CM हेमंत सोरेन ने बढ़ाया हौसला

राज्य ब्यूरो, रांची। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली झारखंड की खिलाड़ियों ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का उत्साहवर्धन करते हुए सीएम ने सम्मानित किया।

सबका मुंह मीठा कराया। हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों से एशियन गेम्स की तैयारियों, उनके अनुभव और शानदार प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली।

खिलाड़ियों को अंगवस्त्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सफलता में झारखंड की बेटियों का योगदान राज्य और देश के लिए गौरव की बात है। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और गुफ्तगू की।