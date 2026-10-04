एशियन गेम्स में 44 साल बाद भारत का कमाल, झारखंड की 4 बेटियों ने बढ़ाया देश का मान; रांची पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में 44 साल बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें झारखंड की चार ...और पढ़ें
HighLights
भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद एशियन गेम्स में स्वर्ण जीता।
रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ।
डिजिटल डेस्क, रांची। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 वर्षों बाद ऐतिहासिक स्वर्णिम जीत दर्ज कर देश का गौरव बढ़ाया है। इस शानदार सफलता में झारखंड की चार बेटियों की भी अहम भूमिका रही। टीम की कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग भारतीय टीम का हिस्सा रहीं।
ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की चारों खिलाड़ी रविवार सुबह रांची पहुंचीं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हॉकी झारखंड के डायरेक्टर विजय सिंह समेत कई लोग खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों ने भी अपनी चैंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी।
#WATCH रांची, झारखंड: एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। pic.twitter.com/omUHSdwVlf— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026
चीन के खिलाफ मुकाबले को लेकर पहले से था भरोसा
रांची पहुंचने के बाद कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि टीम के लिए मुकाबला काफी कठिन था। सामने चीन की मजबूत टीम थी, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी तैयारी और जीत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि टीम को विश्वास था कि वह यह मुकाबला जीत सकती है।
#WATCH रांची, झारखंड: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, "हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें पता था कि यह हमारे लिए मुश्किल मुकाबला होगा। हमारी प्रतिद्वंदी टीम चीन थी। हम जानते थे कि चीन की टीम बहुत अच्छी है। यह हमारा यकीन था कि हम जीत सकते हैं..." https://t.co/0CdUgZgF8h pic.twitter.com/BNUcmTRaCT— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026
6-7 महीने से कर रही थीं तैयारी
हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने रांची में मिले स्वागत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जब भी टीम पदक लेकर घर लौटती है तो झारखंड के लोग और परिवार के सदस्य इसी तरह स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार टीम ने पिछले 6-7 महीने से काफी तैयारी की थी।
#WATCH रांची, झारखंड: हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने कहा, "हम जब भी मेडल लेकर आते हैं तो हमारे झारखंड के लोग और हमारे परिवार के लोग हमारा इसी तरह स्वागत करते हैं। हमें यहां आकर बहुत अच्छा लगता है... इस बार 6-7 महीने से हमारी टीम काफी तैयारी कर रही थी..." https://t.co/0CdUgZgF8h pic.twitter.com/jbukJmavBx— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026
वहीं, दीपिका सोरेंग ने कहा कि जीत के बाद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। टीम ने इस सफलता के लिए काफी मेहनत की थी। रांची पहुंचने पर मिले स्वागत ने खिलाड़ियों की खुशी को और बढ़ा दिया।
#WATCH रांची, झारखंड: हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेंग ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इसके लिए काफी मेहनत की थी..." https://t.co/0CdUgZgF8h pic.twitter.com/fRfKMeivmP— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026
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