आज झारखंड हाई कोर्ट में JPSC-JSSC नियुक्तियां रद करने पर सुनवाई, अभ्यथियों की ओर से तीन याचिकाएं दाखिल

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को तीन याचिकाएं दाखिल की गईं। सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले बुधवार शाम चार बजे इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में मेंशन (विशेष आग्रह) किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है।

सोनम कुमारी की ओर से अधिवक्ता पीएसए पति ने याचिका दाखिल की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होने के बाद नियुक्त होकर सेवा दे रहे हैं। परीक्षा रद करने के सरकार के फैसले से उनकी नियुक्ति पर संकट उत्पन्न हो गया है।

यह भी कहा गया है कि बिना नोटिस और बिना किसी स्पष्ट जांच के सभी नौकरी करने वालों को अचानक हटाया जाना असंवैधानिक है। जेपीएससी की 11-13वीं सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से लोहरदगा में उपसमाहर्ता के पद पर कार्यरत सोनम कुमारी का कहना है कि टीडीपीएल कंपनी ने उक्त परीक्षा में महज मेधा सूची जारी की थी।

परीक्षा के आयोजन में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। उनकी नियुक्ति मामले में कोई आरोप भी नहीं। विभागीय कार्रवाई तक नहीं की गई है। सरकार का निर्णय पूरी तरह से अनुचित है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश को निरस्त किया जाए।