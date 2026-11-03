महिला अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की मौत की जांच के लिए 8 सदस्यीय SIT गठित, झारखंड हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राम शर्मा की अदालत में हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि मामले के निष्पक्ष और त्वरित अनुसंधान के लिए आठ सदस्यीय एसआइटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी टीम का नेतृत्व हजारीबाग सदर एसडीपीओ करेंगे। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से 19 नवंबर तक मामले की जांच की अद्यतन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले में अनुष्का के भाई देवजीत चक्रवर्ती ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।