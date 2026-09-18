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CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

By MANOJ SINGH Edited By: Rajat Mourya
Published: Fri, 18 Sep 2026 06:17 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर ...और पढ़ें

CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सुनवाई रोकने की मांग खारिज की।

  2. सीएम हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली।

  3. डिस्चार्ज याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। अदालत ने जमीन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है।

अदालत डिस्चार्ज याचिका खारिज करने पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। शनिवार यानी 19 सितंबर को निचली अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई है।

बता दें कि यह पूरा विवाद रांची के बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़ा है।

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