झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की फिर बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत शुक्रवार को फिर बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें बरियातू रोड स्थित हिल व्यू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ. नीतीश प्रिया ने बताया कि रूपी सोरेन की स्थिति फिलहाल नियंत्रित है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जांच में छाती में संक्रमण की बात सामने आई है। चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।