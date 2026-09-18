झारखंड में चार नियुक्तियां रद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, प्रार्थियों को जवाब के लिए मिला 10 दिन का समय
झारखंड हाई कोर्ट ने रद की गई नियुक्तियों के मामले में सुनवाई की, जहां राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल ...और पढ़ें
HighLights
झारखंड हाई कोर्ट में रद नियुक्तियों पर सुनवाई हुई।
राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया, 10 दिन का समय।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में रद की गई चार नियुक्तियों से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस पर जवाब देने के लिए प्रार्थियों को 10 दिन का समय दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।
अदालत ने सेवानिवृत्त जज जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। जस्टिस चौधरी यह देखेंगे कि जांच एजेंसी की ओर से किसी अभ्यर्थी को बेवजह परेशान तो नहीं किया जा रहा है।
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