झारखंड में चार नियुक्तियां रद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, प्रार्थियों को जवाब के लिए मिला 10 दिन का समय

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में रद की गई चार नियुक्तियों से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस पर जवाब देने के लिए प्रार्थियों को 10 दिन का समय दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।