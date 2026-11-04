अलकतरा घोटाले के ट्रायल में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, एकीकृत बिहार का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने एकीकृत बिहार के अलकतरा घोटाले में करीब तीन दशक बाद भी मुकदमे का ट्रायल पूरा नहीं होने पर सीबीआइ की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। घोटाले के 32 आरोपितों में से 12 की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि शेष 20 आरोपितों के खिलाफ अब भी मुकदमा चल रहा है।

इस स्थिति पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआइ दस्तावेज जुटाने में ही पूरा समय लगा देती है, लेकिन ट्रायल के दौरान गवाहों को अदालत में पेश करने में तेजी नहीं दिखाती। अदालत ने एमपी-एमएलए से जुड़े लंबित 11 मामलों में से दो मामलों का रिकार्ड निचली अदालत से तलब किया है।

अदालत ने बुधवार को सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि वर्ष 1997 में एकीकृत बिहार के समय अलकतरा घोटाला हुआ था। सीबीआइ ने जांच के बाद इस मामले में कुल 32 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपितों में तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन का नाम भी शामिल है।

सुनवाई के दौरान जब अदालत को बताया गया कि ट्रायल लंबा खिंचने के कारण 32 आरोपितों में से 12 की मौत हो चुकी है और बाकी 20 के खिलाफ अब भी सुनवाई जारी है, तो पीठ ने गंभीर नाराजगी जताई।