गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में बाधा नहीं, 10 सप्ताह में पूरी करें प्रक्रिया: झारखंड हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों, उनके पति-पत्नी या बच्चों के इलाज से जुड़ी परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा स्थापना समिति के 24 जुलाई 2025 के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके तहत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के दावा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को सभी याचिकाकर्ताओं के रिकार्ड प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने तबादला नीति के अनुसार मंजूरी देने और तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया 10 सप्ताह में पूरी करने को कहा है।

90 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती इस संबंध में 90 शिक्षकों ने जिला शिक्षा स्थापना समिति के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार की तबादला नीति के तहत उनके मामलों की जांच की गई थी और मेडिकल बोर्ड ने बीमारी से जुड़े मामलों को सही पाया था।

इसके बाद भी जिला स्तर पर उनके तबादले के प्रस्ताव खारिज कर दिया। जिला प्रशासन का तर्क था कि तबादले से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन का फैसला राज्य सरकार की अपनी नीति के विपरीत है।

जब शिक्षकों के मामलों की जांच कर उन्हें नीति के दायरे में पाया गया, तो जिला प्राधिकार को उनके दावे खारिज करने के बजाय रिकार्ड मंजूरी के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजना चाहिए था। गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों को मिले 73.41 करोड़ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक सहित) के लिए 73.41 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि से इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों का चालू वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान होगा। निदेशालय ने वेतन भुगतान को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किया है।