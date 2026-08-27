झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम: छात्रों को मिलेगा 15 लाख तक लोन, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (GSCC) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने।

योजना के तहत पात्र छात्र 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण रियायती 4 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। महिला छात्रों के लिए अतिरिक्त लाभ का भी प्रावधान है। क्या-क्या मिलेंगे लाभ? पात्र छात्रों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा।

ऋण पर 4 प्रतिशत की रियायती साधारण ब्याज दर लागू होगी।

ऋण चुकाने के लिए अधिकतम 15 वर्ष तक का समय मिलेगा।

लोन की प्रोसेसिंग, स्वीकृति या राशि जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को इन शर्तों को पूरा करना होगा-

आवेदक छात्र होना चाहिए।

छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए।

डिप्लोमा कोर्स के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

स्नातक या उससे उच्च स्तर के कोर्स के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

आवेदन के समय छात्र की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्र पहले इस योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

जिस कोर्स के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए छात्र ने पहले से किसी राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या किसी सार्वजनिक अथवा निजी बैंक से शिक्षा ऋण नहीं लिया होना चाहिए। किन संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन? छात्र का प्रवेश राज्य के भीतर या भारत में राज्य के बाहर स्थित संस्थानों में होना चाहिए। इनमें IIT, IIM, IIEST, ISI, NLU, AIIMS, NIT, XLRI, IISc, BITS, SPA, NID, IIFT, ICFAI Business School समेत अन्य पात्र संस्थान शामिल हैं।

संस्थान NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 200, अपनी संबंधित श्रेणी में शीर्ष 100 में शामिल होना चाहिए या NAAC से A या उससे ऊपर की ग्रेडिंग प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन इच्छुक छात्र GSCCS: Student Credit Card Scheme – Jharkhand की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Registration पर क्लिक करें।

अपना नाम, ई-मेल आइडी और कैप्चा भरकर OTP वेरिफाई करें।

वेरिफिकेशन के बाद SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। Login के बाद क्या करना होगा? User ID, Password और Captcha दर्ज कर Login करें।

आवेदन फॉर्म में बेसिक डिटेल और पता भरें।

प्रोफाइल फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

Submit करने के बाद Application ID प्राप्त होगी। लोन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन के बाद छात्र ऑनबोर्डेड सूची में से Member Lending Institution (MLI) का चयन करेगा। इसके बाद संबंधित संस्था लोन आवेदन की समीक्षा कर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी और लोन राशि व भुगतान की समय-सीमा तय करेगी।

लोन स्वीकृत होने के बाद MLI लोन की राशि, अवधि और पुनर्भुगतान अवधि की जानकारी के साथ Sanction Letter अपलोड करेगी। इसके बाद छात्र की भुगतान अनुसूची के अनुसार संस्थान के खाते में कोर्स संबंधी खर्च की राशि जारी की जाएगी। MLI की ओर से पुनर्भुगतान अनुसूची भी अपलोड की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड

रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

एडमिशन डॉक्यूमेंट/लेटर

राशन कार्ड

आवासीय प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक

जन्म प्रमाण पत्र गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में हुए ये नए बदलाव झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रहित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने चार लाख रुपये से अधिक के ऋण पर लागू 5 प्रतिशत मार्जिन मनी की बाध्यता समाप्त कर दी है। इससे विद्यार्थियों को अधिकतम पात्र ऋण सहायता मिल सकेगी।

कई बार बैंक से ऋण मिलने में देरी के कारण विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष की फीस पहले अपनी जेब से जमा करनी पड़ती थी। अब पहले से जमा की गई फीस की एकमुश्त वापसी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। बैंक या ऋणदाता संस्था की ओर से सत्यापन और स्वीकृति के बाद राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

योजना का दायरा बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी समेत अन्य पात्र संस्थानों के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।