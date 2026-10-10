झारखंड में व्यावसायिक बकरी पालन को मिलेगा बढ़ावा, 70% सरकारी अनुदान

मनोज सिंह, रांची। पशुपालन विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यावसायिक बकरा-बकरी पालन की नई योजना लागू की है।

इस योजना के संचालन के लिए कुल 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया गया है। इसके अभी तक 851 आवेदन आ चुके हैं, जिनकी स्क्रूटनी जारी है। कुल 437 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है।

100 बकरी और पांच बकरे की बनेगी व्यावसायिक यूनिट योजना के तहत बड़े पैमाने पर बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 बकरी और पांच बकरा (ब्लैक बंगाल नस्ल) की व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाएगी। प्रति फार्म लागत 9.78 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें चयनित लाभुकों को कुल लागत पर 70 प्रतिशत यानी प्रति इकाई 6.84 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। उद्यमी को न्यूनतम 15 प्रतिशत राशि स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से देनी होगी।