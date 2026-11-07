15 नवंबर को झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम, टॉपर्स को मिलेंगे 3 लाख रुपये और लैपटॉप

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को आयोजित होनेवाले राज्य स्तरीय समारोह में 10वीं एवं 12वीं के टापर्स तथा झारखंड ओलिंपियाड, आइसीटी चैंपियनशिप के विजेताओं को पुरस्कृत करेगी।

साथ ही आकांक्षा योजना से इंजीनियरिंग व मेडिकल में नामांकित विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही कार्यक्रम में पुरस्कृत होनेवाले विद्यार्थियों की सूची भी भेजी है।

राज्य स्तरीय समारोह में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड की इस वर्ष की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जैक की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करनेवाले क्रमश: 12 तथा 10 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा के क्रमश: 11 तथा 17 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।