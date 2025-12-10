Language
    By Dilip Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:14 AM (IST)

    झारखंड में, पूर्व आयुक्त उत्पाद अमीत कुमार से एसीबी ने तीसरे दिन भी पूछताछ की। रांची में एसीबी ने उन्हें आज फिर बुलाया और उनसे विभिन्न मामलों पर जानका

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाला मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को पूर्व आयुक्त उत्पाद सह पूर्व प्रबंध निदेशक झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) आइएएस अमीत कुमार से अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल सका है।

    अमीत कुमार वर्तमान में वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त हैं। एसीबी ने उनसे तीसरे दिन भी पूछताछ की, लेकिन अमीत कुमार के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकी। अब अमीत कुमार को एसीबी ने बुधवार को भी बुलाया है।

    एसीबी के जांच अधिकारी राज्य में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। वे जानना चाह रहे हैं कि राज्य की उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ के ब्लैकलिस्ट प्लेसमेंट एजेंसियों, शराब कारोबारियों को झारखंड में काम कैसे मिला।

    वैसी कंपनियों को झारखंड के शराब कारोबार में शामिल किया गया था, जिनपर आगे चलकर घोटाले के गंभीर आरोप भी लगे। इनसे जुड़े बिंदुओं पर ही एसीबी जानकारी जुटा रही है। अब तक एसीबी को उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका है।

    विनय चौबे के करीबी कारोबारी श्रवण जालान रिश्तेदार के दुमका स्थित ठिकाने पर छापेमारी

    शराब घोटाला मामले के आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी कारोबारी श्रवण जालान के रिश्तेदारों के यहां भी एसीबी झारखंड की टीम ने दबिश दी है। एसीबी की टीम ने श्रवण जालान के रिश्तेदार नवीन पटवारी के दुमका स्थित ठिकाने पर छापेमारी की है।

    उक्त आवास में नवीन पटवारी व उनके तीन भाई रहते हैं। एसीबी की छानबीन में उनके ठिकाने से मोबाइल फोन व जमीन से संबंधित दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य मिले हैं।

    एसीबी जल्द ही श्रवण जालान को भी समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। श्रवण जालान पर आरोप है कि वे निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश करते थे। एसीबी इसी बिंदु पर छानबीन कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के एनजीओ प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सिंह को एसीबी की एडीजी प्रिया दुबे ने निलंबित कर दिया है। इंस्पेक्टर गणेश सिंह की पोस्टिंग एसीबी में थी।

    उनका स्थानांतरण एसीबी हजारीबाग में किया गया था, लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया, जिसके बाद एडीजी प्रिया दुबे ने उन्हें निलंबित किया है।

    इंस्पेक्टर गणेश सिंह के विरुद्ध एसीबी धनबाद की टीम ने इनिशियल रिपोर्ट (आइआर) दाखिल किया था। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में आइआर दर्ज था। आइआर में इंस्पेक्टर गणेश सिंह पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई है।

    अब एसीबी उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति लेगी। सरकार की अनुमति के बाद एसीबी पीई दर्ज करेगी।