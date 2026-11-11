झारखंड वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 अधिकारियों का तबादला; कई को प्रमोशन भी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के कुल 39 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया है।

इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अधिसूचना के अनुसार, राजकुमार वाजपेयी, जब्बर सिंह, कर्मा जिम्पा भुटिया, सिद्धार्थ त्रिपाठी और एसआर नटेश समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं, जब्बर सिंह को अपर मुख्य वन संरक्षक कैम्पा बनाया गया है। सिद्धार्थ त्रिपाठी को राज्य वन विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

पीएन नायडू को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। उन्हें वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में प्रोन्नति भी दी गई है। डा. बी. बास्करण को लघु वन पदार्थ विकास निगम, रांची में प्रभारी महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है।

विभागीय फेरबदल में विभिन्न वन प्रमंडलों में भी अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके तहत जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, लातेहार, मेदिनीनगर, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, गुमला, चतरा, धनबाद और कोडरमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। अधिसूचना में कई अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-13ए में प्रोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।