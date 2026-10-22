झारखंड में अफीम की खेती पर वन विभाग का बड़ा प्रहार, ड्रोन और GIS से 18 जिलों में सख्त निगरानी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के जंगलों में अफीम की खेती रोकने के लिए वन विभाग ने शुरुआती चरण से ही निगरानी तेज कर दी है।

अक्टूबर-नवंबर में अफीम के पौधे लगाने के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। विभाग ने ज्योग्राफिक इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) से तस्वीरें लेकर वन भूमि पर अतिक्रमण का आकलन किया है। इसमें कमी देखी गई है।

पिछले वर्ष वनक्षेत्र बताई गई कुछ जमीन का विश्लेषण करने पर वह रैयती भूमि पाई गई थी। फिलहाल ड्रोन फुटेज और मानवीय पहल से वन क्षेत्र की निगरानी हो रही है।

इससे वन भूमि की अवैध कटाई कर खेत बनाने और अफीम उगाने पर रोक लगाने में मदद मिली है। वन एवं पर्यावरण विभाग स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर अफीम की खेती को शून्य स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा है। वन भूमि से सटे रैयती क्षेत्र में भी खेती की आशंका होने पर संबंधित एजेंसियों को सूचना दी जा रही है।