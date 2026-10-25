झारखंड के किसानों को बड़ी सौगात: ट्रैक्टर खरीदने पर ₹5 लाख की छूट, सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र

मनोज सिंह, रांची। कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

किसानों को इसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़े, इसलिए उनके नजदीकी सरकारी कार्यालय में विशेष कैंप लगाकर उपकरण वितरित किए जा रहे हैं।

यह कैंप सात नवंबर तक चलेगा। भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से स्थान और तिथि की घोषणा कर दी गई है। कैंप में संबंधित अधिकारी और उपकरण आपूर्ति करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि होंगे।

किसान की ओर से अंशदान से संबंधित दस्तावेज दिए जाने के बाद उन्हें एक सप्ताह में उपकरण की आपूर्ति कर दी जाएगी।

फिलहाल कृषि विभाग की ओर से कुल 2420 बड़े ट्रैक्टर, 524 पंपसेट और 27 कृषि उपकरण दिया जाना है।

ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण भी दिया जाना है। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए 150 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर और अन्य कृषि यंत्रों के वितरण के लिए 13 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास दस एकड़ खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है। बड़े ट्रैक्टर में पचास प्रतिशत यानी दस लाख में से पांच लाख रुपये अंशदान लाभुक को देना होता है। वहीं, मिनी ट्रैक्टर 6.26 लाख में से लाभुक को पांच लाख का अनुदान मिलता है।