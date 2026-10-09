झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, 14 से 23 अक्टूबर तक सभी जिलों में तैनात होंगे अतिरिक्त बल
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 से 23 अक्टूबर ...और पढ़ें
HighLights
14 से 23 अक्टूबर तक अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति होगी।
विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया।
जैप, आईआरबी सहित रैप के जवान भी तैनात रहेंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति होगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार सभी जिलों में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में जुटने वाली भारी भीड़, मेला व आयोजनों को देखते हुए उक्त प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन जिलों में झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप), इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी), स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआइआरबी), झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता, अश्रु गैस दस्ता की तैनाती होगी।
सशस्त्र व लाठी बल को विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन पुलिस (रैप) के जवानों को तैनात किया जा रहा है।
प्रशिक्षण संस्थानों से भी लिए जा रहे हैं बल
पुलिस मुख्यालय ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों से भी बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। इसके लिए जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट के डीआईजी, झारखंड जगुआर के एसपी, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी, जैप प्रशिक्षण केंद्र पद्मा व जैप, आईआरबी, एसआइआरबी के सभी कमांडेंट को बल की प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश जारी किया है।
बलों की निगरानी, उनके रहने-खाने के इंतजाम व उनपर नियंत्रण के लिए उनसे संबद्ध पदाधिकारियों के लिए भी दिशा-निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को निर्धारित अवधि के समापन के बाद 24 अक्टूबर की सुबह में उनके पैतृक वाहिनी, संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान व प्रतिनियुक्ति स्थल में लौटना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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