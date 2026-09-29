दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड DGP तदाशा मिश्रा के कड़े निर्देश, बिना लाइसेंस वाले पंडालों का भी होगा सत्यापन

राज्य ब्यूरो, रांची। दुर्गा पूजा के मद्देनजर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों के एसएसपी-एसपी, रेंज डीआईजी व जोनल आईजी के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की।

उन्होंने लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी पूजा समितियों के पंडालों का सत्यापन करने, संवेदनशील पूजा पंडालों को चिह्नित कर उसकी निगरानी करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति सहित विभिन्न बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है।

उन्होंने राज्य में त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने तथा प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में दिन रात पुलिस पदाधिकारी, बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया।

बलों का मोबेलाइजेशन करते समय पुलिस पदाधिकारी नियुक्त करने एवं प्रत्येक घटित घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों, डीजीपी नियंत्रण कक्ष को देने का भी निर्देश दिया है।

डीजीपी ने सभी एसपी को सांप्रदायिक दंगों से संबंधित दर्ज कांडों, लंबित वारंट, कुर्की का निष्पादन करने, अवैध मादक पदार्थ, शराब के विरुद्ध छापेमारी करने, जिला के संवेदनशील जगहों को चिह्नित करने व वैसे स्थानों से लगातार गोपनीय सूचनाओं का संकलन करने का निर्देश दिया है।