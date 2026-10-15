झारखंड में जानलेवा सफर! गाड़ी पर लटककर यात्रा करते लोगों का वीडियो वायरल, एक्शन में परिवहन मंत्री

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की सड़कों पर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सफर करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गाड़ी के बाहर कई लोग बैठे और लटककर सफर करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

गाड़ी की नंबर प्लेट पर JH 01 FF 8480 लिखा दिखाई दे रहा है। हालांकि, वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। Tiger jairam mahto - inquilabi नाम के एक्स अकाउंट से वीडियो साझा कर इस पर चिंता जताई गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि झारखंड की सड़कों पर इस तरह दौड़ती गाड़ियां दुर्घटना को न्योता दे रही हैं। इससे न सिर्फ गाड़ी के मालिक, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। पोस्ट के जरिए लोगों से सावधानी से सफर करने की अपील की गई है। साथ ही झारखंड पुलिस और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को भी टैग किया गया है।