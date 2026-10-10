यूपी के बाद झारखंड में कांग्रेस बदलेगी प्रदेश अध्यक्ष? SC या OBC चेहरे पर चल सकती है दांव

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है। इनके बदले जाने की चर्चाओं को पार्टी के वरीय नेता भी गंभीरता से ले रहे हैं।

खासकर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बदले जाने के बाद आसपास के राज्यों में भी इसका असर होने की संभावनाओं को बल मिल रहा है।

ऐसे भी कमलेश के खिलाफ नियमित तौर पर शिकायतें कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रही थी।अब झारखंड में पार्टी को नए चेहरे की तलाश है जो ना सिर्फ कांग्रेस काे नेतृत्व प्रदान करे बल्कि जातिगत समीकरण को भी साधने में सफल हो। कांग्रेस को फिलहाल पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के किसी नेता की तलाश है।