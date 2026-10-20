CM Hemant Soren ने कसमार-बरलंगा सड़क निर्माण का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से किया संवाद

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को बोकारो जिले में निर्माणाधीन कसमार-बरलंगा मुख्य सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सड़क के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया तथा निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आवागमन की दृष्टि से इस सड़क के महत्व एवं उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया। वापसी के क्रम में मुख्यमंत्री ने सेवाती घाटी का भी निरीक्षण कर वहां की भौगोलिक स्थिति एवं सड़क मार्ग का अवलोकन किया। सड़क संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा कसमार-बरलंगा मुख्य सड़क क्षेत्र की आवागमन व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने से आसपास के गांवों एवं क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।