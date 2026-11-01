BJP संगठन में बदलने जा रहा हिस्सेदारी का गणित, मोर्चा-प्रकोष्ठों में जिलों के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 40 प्रतिशत पद

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के सात मोर्चा और प्रकोष्ठों में अध्यक्ष का चयन हो गया है। अब इनकी कमेटी बननी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश की कोर कमेटी के नेताओं को मोर्चा और प्रकोष्ठ में 40 प्रतिशत पद जिलों के कार्यकर्ता को देने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य नेताओं की अगली पीढ़ी का निर्माण है। 20 नवंबर तक प्रदेश भाजपा के मोर्चा और प्रकोष्ठ की पूरी कमेटी तैयार करने की समय सीमा तय की गई है।

युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में नए लोगों को शामिल करने से भाजपा अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की सोच रख आगे बढ़ रही है। अगले तीन महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगली कार्यसमिति बैठक होनी है। इसके लिए भी आयोजन स्थल जिलों में ही तय करने का निर्देश दिया गया है। पार्टी नेतृत्व अब भाजपा की राजनीति को रांची से बाहर जिला केंद्रों तक सशक्त करने में लगा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष के एक पद पर होगी नियुक्ति राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा के राष्ट्रीय मंत्री बनने से प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष का एक पद रिक्त हुआ है। इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश हो रही है। दीपावली के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर किसी को नियुक्त किया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष का पद संताल परगना या पलामू क्षेत्र के किसी नेता को दिया जा सकता है।