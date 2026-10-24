एक मंच पर दिखे 5 पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड भाजपा कार्यसमिति में दिखा एकजुटता का दम

दिव्यांशु, रांची। तीन सालों की प्रतीक्षा के बाद झारखंड भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक नेताओं और कार्यकर्ताओं दोनों की उत्सुकता और उत्साह से लबरेज रही।

आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली कार्यसमिति थी। शनिवार को रांची में रिंग रोड पर बने हवेली बैंक्वेट हाल में मुख्य हाल के बाहर और अंदर व्यवस्था, अनुशासन के साथ उम्मीद भी थी।

सात सालों से सत्ता से बाहर रही पार्टी की पहली कतार में पांंच पूर्व मुख्यमंत्री बैठे थे। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मंच पर थे जबकि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चम्पाई सोरेन पहली कतार में बैठे थे।

पीछे की पंक्तियों में कार्यसमिति सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठे थे। समारोह स्थल के बाहर भी भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता बैठक में शामिल नहीं होने का मलाल लिए घूम रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी से कार्यसमिति बैठक का अलग ही महत्व हो गया था।

नए संगठन महामंत्री पवन साय ने शालीनता और अनुशासन का बनाया संगम प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय महीने भर पहले ही झारखंड आए हैं। कार्यसमिति बैठक की तैयारियों पर बारीकी से काम करते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश कमेटी को टास्क दिया।