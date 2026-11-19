राज्य ब्यूरो, रांची। गिरिडीह में होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश भाजपा अपने सभी नेताओं को सीधे क्षेत्र में ले जाकर बैठक कर रही है। 21 नवंबर को गिरिडीह में भाजपा के सभी नेताओं का जुटान होगा। इस अवसर पर प्रदेश कमेटी के अलावा कोर कमेटी के सदस्यों को भी रहने को कहा गया है। गिरिडीह उपचुनाव से पहले वहां सभी नेताओं को बुलाकर पार्टी अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी।

संगठन प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल की उपस्थिति में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी होगी। गिरिडीह जिला भाजपा के नेताओं से गजेंद्र पटेल अलग-अलग मुलाकात कर जीत के समीकरण और प्रत्याशियों की संभावना पर चर्चा करेंगे।

गिरिडीह बैठक में शामिल होने के लिए गजेंद्र पटेल दिल्ली से सीधे देवघर आएंगे और वहीं से गिरिडीह जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के नेताओं के साथ रांची में दो दौर की बैठक कर चुके हैं।