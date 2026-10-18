झारखंड में BJP की डिजिटल तैयारी, आदिवासी इंफ्लुएंसर्स को भी साधेगी पार्टी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश भाजपा जमीनी पकड़ मजबूत करने के साथ डिजिटल मीडिया पर भी बढ़त लेने की योजना बना चुकी है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा इंटरनेट मीडिया के लिए दो-दो काे-ऑर्डिनेटर बनाएगी। इसके अलावा आदिवासी समाज से आने वाले इंफ्लुऐंसर को पार्टी के मुद्दों पर संवाद करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

पिछले दिनों प्रदेश संगठन के प्रभारी गजेंद्र सिंह ने मीडिया के सभी माध्यमों पर संवाद बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्रदेश और जिला स्तर पर इंटरनेट मीडिया पोस्ट करने और उसपर आने वाली प्रतिक्रिया के विश्लेषण के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी।