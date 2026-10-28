झारखंड सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक परीक्षा आज से, 56304 अभ्यर्थी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, रांची। सहायक कारापाल नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के तहत शारीरिक मापदंड/दक्षता परीक्षा बुधवार से आयोजित होगी। कुल 84 पदों के लिए 56,304 अभ्यर्थी इसके लिए चयनित किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहले ही इन अभ्यर्थियों की तिथिवार सूची जारी कर दी है।

यह जांच 13 नवंबर तक चलेगी। शारीरिक जांच के लिए क्षेत्र के अनुसार तीन बोर्ड का गठन रांची, हजारीबाग और गोड्डा में किया गया है। गोड्डा छोड़कर अन्य जगहों पर रिपोर्टिंग का समय सुबह छह बजे रखा गया है, जबकि 11.45 बजे गेट बंद हो जाएगा। गोड्डा में रिपोर्टिंग का समय सुबह पांच बजे है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को छह मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को यह दूरी 10 मिनट में पूरी करनी होगी। हर केंद्र पर रोजाना 100-100 अभ्यर्थियों के 20 बैच बनाकर लगभग दो हजार अभ्यर्थियों की जांच होगी। शारीरिक जांच परीक्षा केवल दक्षता परीक्षा है।