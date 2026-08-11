विधानसभा में हंगामे के बीच झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक पास

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र लगातार हंगामा की भेंट चढ़ा। पांच दिवसीय यह सत्र चौथे दिन ही समाप्त हो गया। जेपीएससी के मुद्दे पर विधानसभा का माहौल गर्म है। सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।

सत्र के चौथे दिन मंगलवार की दूसरी पाली में विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष के विधायक आसन के सामने जोरदार हंगामा करने लगे। वे सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मुखर विपक्ष के विधायकों ने आसन के सामने जमकर नारेबाजी की।

विधायक सीपी सिंह ने आसन के सामने लहराए नोट झारखंड विधानसभा में JPSC परीक्षा को लेकर हंगामा जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करते हुए अपनी बात रख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने जोरदार हंगामा कर रहे हैं। इसी दौरान विधायक सीपी सिंह ने आसन के सामने नोट लहराए। सदन में फिलहाल JPSC परीक्षा का मुद्दा छाया हुआ है।

झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 को मिली मंजूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने पहुंच गए। हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2026 सदन के पटल पर रखा, जिसे हंगामे के बीच विधानसभा से स्वीकृति मिल गई।

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