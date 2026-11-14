झारखंड में एक ही छत के नीचे मिलेगा KCC लोन, फ्री पशु इलाज और आधुनिक कृषि यंत्र; 26 नवंबर से लग रहा महामेला

राज्य ब्यूरो, रांची। कृषि विभाग की ओर से किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पद्धति और तकनीक की जानकारी देने की योजना बनाई है।

इसके अलावा किसानों को केसीसी लोन, कृषि यंत्र और उन्नत बीज वितरण भी किया जाना है।इसके लिए विभाग की ओर से प्रत्येक प्रमंडल में कृषि मेला का आयोजन किया जाना है।

इसकी तैयारी को लेकर कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ओर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। पूर्व में कृषि निदेशक ने तैयारी को लेकर बैठक भी की थी।

मेले का आयोजन 26 नवंबर से लेकर 25 फरवरी तक किया जाना है। इस मेले के आयोजन के लिए योजना प्रति प्रमंडल 40 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी किसानों को कृषि क्षेत्र में विकसित नवीनतम कृषि तकनीकों और पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ ही कृषि संबंधी सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और किसानों के बीच जागरूकता फैलाना है।